POL-DA: Bensheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Bensheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (17.11.) haben Kriminelle in einem Hyundai, der in einer Tiefgarage in der Taunusstraße parkte, nach Beute gesucht. Um in den Innenraum zu gelangen, hatten die Täter zuvor eine Scheibe des Fahrzeugs zerstört. Sie erbeuteten anschließend Münzgeld und ein E-Book. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise ...

