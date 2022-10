Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kupferkabel im Visier Krimineller

Zeugenaufruf der Polizei

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Freitag (21.10.) gelangten bislang unbekannte Kriminelle auf ein Firmengrundstück in der Farmstraße und entwendeten dort eine größere Menge an Kupferkabeln. Die Täter beschädigten den Zaun auf der Rückseite der Firma und kamen dadurch an ihre Beute. Anschließend transportierten sie die Materialien ab und flüchteten unerkannt.

Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Kriminellen mehrere Hundert Meter Kupferkabel, wodurch nach derzeitigen Erkenntnissen ein Schaden von über 10.000 Euro entstand.

Wer in der Nacht ein verdächtiges Fahrzeug in dem Waldstück zwischen dem Walldorfer See und dem Bahnhof Walldorf wahrgenommen hat oder andere Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 21 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell