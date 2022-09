Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Besucher im Mehrfamilienhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ungebetene Besucher haben am Montag (26.9.) ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Schneider-Straße getrieben und sich Zugang zu einer Wohnung verschafft. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 17.20 Uhr und 21.15 Uhr eingegrenzt. In den Räumen suchten die Täter nach Beute und entwendeten Bargeld. Unerkannt gelang ihnen die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen, denen in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

