Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Exhibitionist am Waldschwimmbad/Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Michelstadt (ots)

Am Waldschwimmbad entblößte sich am Sonntagvormittag (17.07.), gegen 11.00 Uhr, ein 33 Jahre alter Mann, zeigte sich mehreren Frauen in schamverletzender Weise und flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Die alarmierte Polizei konnte den 33-Jährigen kurz darauf festnehmen.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell