POL-RTK: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen, Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots) - Am 11.09.2018, gg. 03:10 Uhr, gelang es einer aufmerksamen Streife der Polizei Idstein einen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Während der Streifenfahrt wurde die Streife auf die ungewöhnliche Innenbeleuchtung eines Lebensmittel-Discounter in Idstein aufmerksam und konnte den Täter, welcher der Streife bei Verlassen des Objekt entgegen kam, nach kürzester Verfolgung stellen und samt Beute plus Tatwerkzeuge widerstandslos festnehmen.

