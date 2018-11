Homberg (ots) - Der seit Montag, d. 05.11.2018 vermisste Esatullah M. meldete sich am 10.11.2018 bei der Polizei in Lauterbach und teilte mit, dass er in Schlitz sei und nun wieder in sein Domizil in Neukirchen wolle. Wie er nach Schlitz kam, teilte er den Beamten nicht mit. Hintergrund könnte sein, dass seine Familie einst in Schlitz wohnte. Kontakte nach dort hatter er jedoch nicht mehr.

