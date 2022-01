Polizei Mettmann

POL-ME: Senioren um Bargeld betrogen - Monheim am Rhein - 2201037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Donnerstag (6. Januar 2022) ein älteres Ehepaar aus Monheim am Rhein um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen. Die beiden Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 11.50 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstüre eines Ehepaares im Bereich der Tegeler Straße in Monheim. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und trugen nach Angaben des Paares im Alter von 81 und 87 Jahren eine Jacke mit einer entsprechenden Aufschrift. Die Senioren ließen die Männer, die vorgaben den Fernsehanschluss überprüfen zu wollen, schließlich in ihre Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte das Paar, dass die Männer Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen hatten und informierten die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- südländisches Aussehen - groß - korpulent - dunkle Haare - sprachen beide akzentfrei Deutsch - trugen dunkle Kleidung

Die Polizei in Monheim fragt: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell