Polizei Mettmann

POL-ME: 56-Jähriger von Unbekannten angegriffen - die Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 2006099

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (16. Juni 2020) wurde ein 56-Jähriger auf einem Parkplatz an der Einmündung Am Diek / Goethestraße von mehreren Unbekannten aus bisher noch ungeklärter Motivation angegriffen. Er wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 23:30 Uhr hielt sich ein 56-Jähriger gemeinsam mit zwei Bekannten an einem Kiosk auf dem Parkplatz an der Einmündung Am Diek / Goethestraße in Wülfrath auf, als sich eine Gruppe junger Heranwachsender näherte. Die circa 7-köpfige Personengruppe im Alter von vermutlichen 17-20 Jahren befragte den Geschädigten zunächst nach dem derzeitigen Aufenthaltsort eines Bekannten, den der 56-Jährige jedoch nicht benennen konnte. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Wülfrather von der Personengruppe angegriffen und durch mehrere Schläge verletzt wurde. Einer der Angreifer soll mit einem Messer in der Hand bewaffnet gewesen sein, welches er jedoch nicht gegen den 56-Jährigen richtete. Die Gruppe floh anschließend unerkannt in unterschiedliche Richtungen und konnte trotz der zeitnah eingetroffenen Beamten nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den derzeit noch unbekannten Straftätern aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

