POL-ME: Fußgänger übersehen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Mettmann - 2005086

Am Samstag, den 16.05.20, gegen 10:15 Uhr, kam es in Mettmann, am Kreisverkehr Johannes-Flintrop-Straße/ Seibelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Personen leicht verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen fuhr eine 83 jährige Mettmannerin mit ihrem Audi von der Seibelstraße in den o.g. Kreisverkehr ein. Diesen verließ sie an der dritten Ausfahrt in die Johannes-Flintrop-Straße in Richtung Wülfrath. Dort übersah sie einen 76 jährigen Mettmanner, welcher als Fußgänger auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden. Trotz sofortig eingeleiteter Notbremsung geriet er auf dem Boden liegend unter den Audi. Nur durch das beherzte Eingreifen von herbeigeeilten Zeugen konnte er aus dieser bedrohlichen Lage befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden.

Anschließend wurde er im Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb.

Die Audi Fahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Audi wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt. An ihm entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

