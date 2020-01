Polizei Mettmann

POL-ME: Gestohlener BMW X5 in Düsseldorf aufgefunden - Täter am Hauptbahnhof festgenommen - Hilden/Düsseldorf - 2001108

Am Sonntagmittag (19.01.2020) wurde von der Bahnhofsallee in Hilden ein neuwertiger BMW X5 entwendet. Nachdem der Dieb auf seiner Flucht mit dem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht hatte, ließ er den Wagen in Düsseldorf-Benrath stehen. Er konnte am Hauptbahnhof Düsseldorf festgenommen werden.

Was war zuvor passiert?

Gegen 13:00 Uhr bemerkte der 43-jährige Nutzer eines blauen X5, dass sein zuvor am Fahrzeugrand unverschlossen abgestellter BMW von unbekannten Tätern entwendet worden war. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt gewesen war, führten zunächst zu keinem Ergebnis.

Wenige Minuten später meldete sich ein 62-jähriger Hildener über den Notruf bei der Polizeileitstelle. Er gab an, dass ein blauer BMW X5 einen Auffahrunfall verursacht habe und von der Unfallörtlichkeit flüchtig sei. Die Fahndungsmaßnahmen wurden auf die Unfallörtlichkeit an der Gerresheimer Straße in Hilden verdichtet, führten jedoch auch hier zu keinem Erfolg.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte das gestohlene Fahrzeug auf der Hildener Straße in Düsseldorf-Benrath schließlich aufgefunden und sichergestellt werden. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter wurden daraufhin auf den Bereich Düsseldorf ausgedehnt und gegen 15:00 Uhr konnte der 41-jährige Hildener am Hauptbahnhof Düsseldorf von Einsatzkräften der Bundespolizei festgenommen werden.

Der stark alkoholisierte Hildener hatte zuvor Reisende belästigt und sollte aus diesem Grund überprüft werden. Bei dem polizeibekannten Mann konnten die Fahrzeugschlüssel und die Brieftasche des Geschädigten aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen sowie der Verkehrsunfallflucht und wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Alkohol ermittelt. Die dazugehörigen Strafverfahren wurden eingeleitet.

