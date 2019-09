Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Motorräder aus einer Tiefgarage entwendet - Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 1909159

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (26. September 2019) haben bislang unbekannte Täter gleich zwei Motorräder aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Quantenberg in Mettmann entwendet. Bei den entwendeten Maschinen handelt es sich um eine rote BMW F800 GS Adventure sowie um eine rote Honda African 100.

Wie die bislang noch unbekannten Diebe in die per Rolltor gesicherte Tiefgarage gelangten, ist bislang noch Gegenstand von Ermittlungen. Vor Ort konnten die Beamten bislang keine Aufbruchspuren sichern. Auch ist noch ungeklärt, wie die Fahrzeugdiebe die mit einem integrierten Lenkradschloss gesicherte, rote BMW F800 GS Adventure, sowie die ebenfalls gesicherte Honda aus der Tiefgarage fortschafften. Hinweise zu einem möglichen Flucht- oder Transportwagen liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Der Eigentümer des BMW-Motorrads hatte seine BMW am Mittwochabend (25. September 2019) gegen 23:15 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr damit losfahren wollte, war das Motorrad verschwunden. Der Zeitwert der im März 2018 zugelassenen Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen ME-C 6956 wird auf etwa 12.000 Euro beziffert. Als er sich weiter nach möglichen Spuren in der Tiefgarage umsah, stellte er fest, dass auch die Honda seines Nachbarn entwendet wurde. Die im April 2018 erstmals zugelassene Honda hat das amtliche Kennzeichen ME-M 975 und einen Zeitwert von rund 10.000 Euro.

Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Mettmanner Polizei wurden eingeleitet, die BMW sowie die Honda wurden samt Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Motorräder, nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

