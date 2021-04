Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wieder Anrufe von Betrügern; 2 Einbrüche in wehrda; Autofahrer unter Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis/Ostkreis - Kein Ende! Betrüger rufen noch immer an Achtung - Noch immer Anrufe falscher Polizeibeamter (siehe auch Presseinformation vom 12. und 13 April)

Auch am Mittwochabend gab es überwiegend im Ostkreis Anrufe falscher Polizeibeamter. "Die Betrüger geben nicht auf - wir aber auch nicht. Die Betrüger versuchen es immer wieder- wir warnen und hoffen dadurch, dass sie erfolglos bleiben!" Nach bisherigen Erkenntnissen gab es bei den Anrufen vom zurückliegenden Wochenende bis zum Mittwoch zumindest in Marburg-Biedenkopf kein Opfer dieser gemeinen Betrüger. "Damit das so bleibt, legen Sie auf, sobald jemand am Telefon ums Geld oder sonstiges Vermögen geht. Die Polizei ruft nicht an, um über Festnahmen zu berichten, um vor Gefahren zu warnen oder gar um Vermögen abzuholen, um es vorübergehend zu sichern!"

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Wehrda - Durchs Fenster rein und wieder raus

Ein Einbrecher nutzte ein aufgebrochenes Fenster offenbar sowohl zum Einstieg als auch zum Ausstieg. Der Einbruch in ein Gebäude des Krankenhauses am Hebronweg war zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch und 06.30 Uhr am Donnerstag, 15. April, 06.30 Uhr. Der Täter durchsuchte nach ersten Erkenntnissen das Mobiliar von mindestens zwei Arztzimmern. Über die Beute gibt es noch keine Kenntnisse. Die Kripo Marburg hofft auf Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Einbrecher stehlen Stromaggregat aus Gartenhütte

Ein Einbrecher hebelte in der Cölber Straße in einem Schrebergarten ein Gartenhaus auf und stahl einen Stromerzeuger im Wert von mehreren Hunderte Euro. Der Einbruch war zwischen 17 Uhr am Freitag, 09 April und 18 Uhr am Mittwoch, 14. April. Der zusätzlich entstandene Schaden beträgt nochmal mindestens 150 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Für einen 22 Jahre jungen Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf endete eine Autofahrt mit der Polizeikontrolle am Donnerstag, 15. April, um etwa 13 Uhr in der Alsfelder Straße in Kirchhain. Ein Drogentest bestätigte mit einer positiven Reaktion auf Amphetamine den aufgekommenen Verdacht des Autofahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

