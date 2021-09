Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Exhibitionist zeigt sich bei einer Hühnerfarm - Zeugenaufruf

Friedberg (ots)

Echzell:

In der Nähe einer Hühnerfarm in der Bergstädter Gasse zeigte sich am späten Donnerstagnachmittag ein Exhibitionist. Gegen 17.30 Uhr waren eine Mutter und ihre 7-jährige Tochter bei der Hühnerfarm, als der Unbekannte sich hinter der Farm versteckte und dem Mädchen zu pfiff. Als das Mädchen ihn anschaute, hatte er offenbar seine Hose heruntergelassen und masturbierte. Nachdem das Kind seine Mutter rief, flüchtete der Exhi mit einem Fahrrad in Richtung Feld.

Beschreibung des Verdächtigen:

Er ist zwischen 35 und 40 Jahren, etwa 190 cm groß, schlank, hellhäutig und hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er hat eine Glatze bzw. sehr kurze Haare und trug eine Baseballkappe, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Sein Fahrrad war auffällig klein.

Wer hat den Mann ebenfalls gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031/601-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell