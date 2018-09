POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. "Sicheres Wiesbaden", Festnahme kurz nach Messerstich, Wiesbaden, Innenstadt, 24.08.2018

(He)Eine enge Verzahnung aller beteiligten Behörden, der schnelle Austausch zwischen unterschiedlichsten Dienststellen und kurze Wege bei der Sachbearbeitung sind die Grundvoraussetzung für schnelle Ermittlungserfolge und spürbare Konsequenzen für mögliche Tatverdächtige. Das Projekt "Sicheres Wiesbaden" verbindet all diese Komponenten und so konnte auch kürzlich wieder der Tatverdächtige einer gefährlichen Körperverletzung, begangen mit einem Messer, ermittelt, festgenommen und in Untersuchungshaft genommen werden. In den frühen Morgenstunden des 19.08.2018 kam es auf dem Platz der Deutschen Einheit zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern afghanischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Hierbei wurde ein 16-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus behandelt, wo sich die Verletzung glücklicher Weise nicht als lebensbedrohlich herausstellte. Aufgrund von Angaben des Geschädigten und Ermittlungen des Haus des Jugendrechts konnte ein 18-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Durch einen kurzfristigen Austausch mit anderen städtischen Behörden und verschiedenen Dienststellen der Wiesbadener Polizei kam das Haus des Jugendrechts zu dem Ergebnis, dass sowohl bei der Anzahl als auch bei der Qualität der Delikte, welche der Tatverdächtige in der Vergangenheit begangen hatte, eine Steigerung zu verzeichnen war. Weiterhin fehlte jegliche soziale / familiäre Bindung. Aus diesen Gründen wurde bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, welche ebenfalls im Haus des Jugendrechts vertreten ist, angeregt beim AG Wiesbaden wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr ein Haftbefehl zu beantragen. Diese Meinung wurde geteilt, ein entsprechender Antrag gestellt und am 24.08.2018, fünf Tage nach der Tat, durch das Amtsgericht Wiesbaden ein entsprechender Haftbefehl erlassen. Noch am selben Tag waren wieder Kräfte der Einsatzmaßnahme "Sicheres Wiesbaden" in der Innenstadt im Einsatz und hielten nach dem jungen Mann Ausschau. Tatsächlich konnte sein Aufenthalt ermittelt und der 18-Jährige festgenommen werden.

2. Schnelle Festnahme nach Diebstahl von sehr hochwertigem Fahrrad, Wiesbaden, Taunusstraße , Obere Webergasse 08.09.2018, 14:30 Uhr

(Mic)Aus einem Ladengeschäft in der Wiesbadener Taunusstraße wurde am Mittwoch, dem 05.09.2018 um 14:50 Uhr, ein hochwertiges Rennrad, im Wert von 15.000 Euro, entwendet. Nur einen Tag später konnte der Täter, beim Versuch das gestohlene Rad zu verkaufen, von der Wiesbadener Polizei festgenommen werden. Am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr, betrat der Beschuldigte ein Ladengeschäft in der Wiesbadener Taunusstraße und entwendete ein zum Kauf angebotenes Fahrrad aus dem Schaufenster. Der Täter entfernte sich unbemerkt vom Tatort. Bei dem Rennrad handelte es sich um eine Spezialanfertigung mit hochwertigen Carbon-Komponenten im Gesamtwert von 15.000 Euro. Die AG Fahrrad der Wiesbadener Polizei hatte nach der Anzeigenerstattung die Ermittlungen übernommen. Gestern, gegen 13:00 Uhr, wurde die AG Fahrrad durch das 1. Polizeirevier Wiesbaden darüber informiert, dass eine männliche Person in der Oberen Webergasse in einem Fahrradgeschäft ein sehr hochwertiges Rennrad zum Kauf angeboten hatte. Die Übergabe des Rennrades sollte am Nachmittag erfolgen. Bei diesem Fahrrad handelte es sich aufgrund der Beschreibung vermutlich um das tags zuvor entwendete Unikat. Der " Verkäufer" fuhr mit dem entwendeten Fahrrad zum vereinbarten Zeitpunkt vor und konnte dort um 14:30 Uhr noch auf dem Fahrrad sitzend festgenommen werden. Mehrere Polizeibeamte hatten sich, unter der Federführung der AG Fahrrad, vor Ort positioniert und auf das Ankommen des Täters gewartet. Das Fahrrad stellte sich bei der Überprüfung tatsächlich als das gestohlene heraus und konnte sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde auf die Dienststelle verbracht. Während einer durchgeführten Vernehmung räumte er den Diebstahl ein. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 20-jährige Wiesbadener das Polizeirevier wieder verlassen. Das wertvolle Fahrrad wird heute seinem Besitzer ausgehändigt.

3. Dieseldiebstahl von Baustelle, Wiesbaden-Nordenstadt, Konrad-Zuse-Straße, 05.09.2018, 16:15 Uhr - 06.09.2018, 06:30 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Nordenstadt circa 2000 Liter Dieselkraftstoff und verursachten einen Gesamtschaden von knapp 3.000 Euro. Die zwei betroffenen Tanks waren auf einer Baustelle im Neubaugebiet "Durch den Hainweg" abgestellt und durch Vorhängeschlösser gesichert. Diese Schlösser und eine Autobatterie wurden entwendet. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Reifen zur Nachtzeit zerstochen, Wiesbaden, Röderstraße, 05.09.2018, 12:15 Uhr - 06.09.20118, 07:50 Uhr

(He)An einem in der Röderstraße abgestellten VW Multivan stachen unbekannte Täter zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen zwei Reifen platt und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Bus wurde am Mittwoch gegen 12:15 Uhr auf der Straße abgestellt. Gestern, gegen 07:50 Uhr, waren der hintere rechte, sowie der vordere linke Reifen beschädigt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5. Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien , Wiesbaden, Dyckerhoffstraße und Wiesbadener Landstraße Nacht zum 07.09.2018

(Mic)In der Nacht zum Freitag sind fünf Fahrzeuge, Werbetafeln und ein Stromverteilerkasten in der Dyckerhoffstraße und der Wiesbadener Landstraße von unbekannten Tätern mit roter Farbe besprüht worden. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Handtasche aus Auto gestohlen - Festnahme, Eltville, Hattenheim, Burggraben, 06.09.2018, 08.30 Uhr,

(pl)Mithilfe einer aufmerksamen Nachbarin, einer schnell reagierenden Geschädigten und noch weiteren couragierten Helfern gelang es der Eltviller Polizei am Donnerstagmorgen einen 24-jährigen Dieb festzunehmen, welcher zuvor aus einem in der Straße "Burggraben" in Hattenheim geparkten Fahrzeug eine Handtasche entwendet hatte. Die 46-jährige Geschädigte hatte gegen 08.30 Uhr ihre Handtasche in ihrem, im Hof geparkten und unverschlossenen, Auto zurückgelassen, um noch schnell etwas aus dem Haus zu holen. Diese kurze Abwesenheit von nur etwa 60 Sekunden nutzte der Dieb aus und schnappte sich die Handtasche. Die zum Auto zurückkehrende Geschädigte wurde dann glücklicherweise von einer Nachbarin direkt auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht, der verdächtig um die geparkten Fahrzeuge herumschlich und sich dann in Richtung Bahnhof entfernte. Die 46-Jährige eilte dem verdächtigen Mann sofort hinterher und konnte ihn schließlich im Bereich des Bahnhofes antreffen und ansprechen. Als der Angesprochene dann jedoch einfach in Richtung der European Business School davonlief, wandte sich die Geschädigte an die am Bahnsteig wartendenden Personen, welche sie dann bei der weiteren Verfolgung unterstützten und sie unter anderem mit einem Auto zum Schulgelände fuhren. Dort angekommen traf die Geschädigte auf die zwischenzeitlich verständigten Polizisten und schilderte den Beamten den Vorfall. Kurz nachdem die Polizisten die Suche nach dem verdächtigen Mann aufgenommen hatten, kam ihnen auch schon der 24-Jährige entgegen, auf welchen die Beschreibung des Flüchtigen zutraf. Der bereits hinreichend wegen Diebstahls bekannte Mann wurde daraufhin von den Beamten durchsucht, wobei ein Teil des in der entwendeten Handtasche befindlichen Diebesguts aufgefunden werden konnte. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls aus Pkw verantworten.

2. Fahrradcodierung der Polizeistation Idstein, Idstein, Gerichtstraße 1-3, 16.09.2018, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Die Polizeistation Idstein führt am Sonntag, den 16.09.2018, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr eine kostenfreie Fahrrad-Codier-Aktion durch. Der individuelle Fahrradcode ist eine Maßnahme, um sein Fahrrad vor einem Diebstahl zu schützen oder die Chance zu erhöhen, dieses schnell zurück zu bekommen. Die Aktion findet auf dem Parkplatz der Polizeistation in der Gerichtsstraße 1-3 statt. Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, muss dazu seinen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad mitbringen. Dies kann eine Quittung oder ein Kaufvertrag sein. Termine für die Fahrrad-Codier-Aktion werden am Sonntag, den 09.09.2018, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (06126) 9394-61 vergeben.

3. Heckscheibe eingeschlagen, Idstein, Höhenweg, 05.09.2018, 22.00 Uhr bis 06.09.2018, 08.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Idstein die Heckscheibe eines im Höhenweg abgestellten Mercedes eingeschlagen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt, Bad Schwalbach, Bundesstraße 260, 06.09.2018, 20.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend kam es auf der B 260 bei Bad Schwalbach zu einem Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem VW Golf hinter dem Subaru Impreza eines 56-jährigen Autofahrers die Bundesstraße in Richtung Nastätten entlang. Als eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn überquerte und der vorausfahrende 56-Jährige aufgrund dessen abbremsen musste, bemerkte dies der dahinter fahrende Golffahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den Subaru auf. Die beiden Unfallwagen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 56-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell