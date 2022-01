Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sattelzugmaschine fuhr auf Lastkraftwagen auf: Sperrung bis etwa 12 Uhr - Autobahn 66/Gründau

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Sattelzugmaschine fuhr auf Lastkraftwagen auf: Sperrung bis etwa 12 Uhr - Autobahn 66/Gründau

(fg) Seit den frühen Morgenstunden ist die Autobahn 66 in Richtung Fulda voll gesperrt, nachdem kurz nach 4 Uhr zwei Lastkraftwagen zwischen den Anschlussstellen Gründau-Rothenbergen und Gründau-Lieblos verunfallt sind. Die Autobahnpolizei in Langenselbold geht davon aus, dass die Vollsperrung aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten noch bis etwa 12 Uhr bestehen bleibt. Verkehrsteilnehmer werden derzeit über die Anschlussstelle Gründau-Rothenbergen abgeleitet. Die Zufahrt in Richtung Fulda ist derzeit ebenfalls von der Sperrung betroffen. Nach ersten Erkenntnissen musste der 62 Jahre alte Fahrer eines Lastkraftwagens mit Anhänger offenbar verkehrsbedingt auf dem Standstreifen der Autobahn 66 kurz nach der Anschlussstelle Rothenbergen anhalten. Der 30-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine übersah dies offenbar und fuhr auf den stehenden Lastkraftwagen auf. Beide Fahrer wurden beim Zusammenstoß verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

Offenbach, 21.01.2022, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell