Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung in Gießen++Unfälle und Unfallfluchten++Diebstahl von Radkappen und Kennzeichen

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung am Kirchenplatz

Am Kirchenplatz gerieten am Dienstag gegen 00.45 Uhr zwei Männer zunächst in Streit. Ein 25-jähriger Mann aus Gießen trat anschließend einem 39-jährigen Gießen so gegen die Beine, dass dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 06451/7006-3755.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Lahnufer

Samstagabend gegen 00.30 Uhr kam es am Lahnufer in der Lahnstraße zu einer Auseinandersetzung. In dessen Verlauf verletzte ein Unbekannter einen 29-jährigen Mann mit einer Flasche an der Hand. Darüber hinaus schlug ein anderer Mann dem Opfer noch auf dem Arm. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Als ein 41-jähriger Mann eine Spielothek in der Bahnhofsstraße verlassen wollte, hielt ein Unbekannter die Tür von außen zu. Anschließend gelang es dem Gießener dann doch, die Tür zu öffnen. Plötzlich griff ihn der Mann an und schlug ihn mehrfach. Der Unbekannte ist etwa 1,60 Meter groß und hat einen dunkleren Hautteint. Er trug eine blaue Jeanshose. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 01.00 und 03.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kia beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag (20.Juni) 17.15 Uhr und Dienstag (22.Juni) 17.45 Uhr einen geparkten Kia in einer Parkbucht in der Straße "An der Automeile". Als der Besitzer zu seinem weißen Sportage zurückkam, war dieser am linken Heck beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Bei Parkmanöver Kia touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Kia nach einer Unfallflucht in Krofdorf-Gleiberg. Der schwarze Ceed parkte am Dienstag (22.Juni) zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Burgstraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter das Fahrzeug am rechten, hinteren Kotflügel und der hinteren Stoßstange. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt einer Radfahrerin missachtet

Eine 85-jährige Frau aus Linden befuhr in einem Ford am Dienstag (22.Juni) gegen 16.00 Uhr den Leihgesterner Weg. Offenbar übersah die Lindenerin beim Abbiegen in die Ludwigstraße eine 29-jährige Radfahrerin, die auf der Ludwigstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zu einer Berührung mit der Radlerin, bei der diese stürzte. Die 85-Jährige erschreckte sich, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Poller sowie ein Verkehrsschild und kam an einer Mauer zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall aufgrund von Alkoholkonsum

Ein 21-jähriger Mann aus Grünberg fuhr Dienstagabend (22.Juni) gegen 19.30 Uhr von Stangenrod nach Lehnheim. Vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum kam der Grünberger von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Weidezaun, fuhr weiter und kam an der Einmündung zur Landstraße 3072 zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der 21-Jähriger 4,53 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Glimpflich ging ein Unfall am Dienstagnachmittag (22.6.) bei Laubach aus. Eine 27-Jährige aus dem Wetteraukreis fuhr mit ihren beiden Kindern von Gonterskirchen nach Ulfa. In einer Rechtskurve verlor die Frau offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Skoda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in die Böschung und stieß dort gegen einen Baumstumpf. Der PKW kippte zur Seite und blieb liegen. Leicht verletzt konnten sich Mutter und die beiden 1- und 6-jährigen Kinder aus dem Fahrzeug retten. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Lollar: Unfall beim Spurwechsel

Am Montag (21.Juni) gegen 17.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann in einem Opel die rechte Spur der Autobahn 485 in Richtung Marburg und ein 61-jähriger Mann in einem BMW die linke Fahrspur. Der Opel-Fahrer zog plötzlich auf die linke Fahrspur und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Linienbus landet im Graben

Am Dienstag (22.Juni) gegen 18.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Linienbus die Landstraße 3047 in Richtung Frankenbach und ein 56-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Kurve kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge und der Bus kam von der Fahrbahn ab. Erst nach mehreren Metern blieb der Bus in einem Graben stehen. Der Busfahrer kam dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich offenbar keine weiteren Personen. Aufgrund der Bergung des Linienbusses musste die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Kennzeichen in Wißmar gestohlen

Unbekannte Täter stahlen am Dienstag (22.Juni) zwischen 01.00 Uhr 07.40 Uhr beide Kennzeichen (GI-TA 7777) eines in der Goethestraße geparkten Audi. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zum Verbleib der Nummernschilder machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Kennzeichendiebstähle in zwei Straßen

Zwischen Montag (21.Juni) 00.00 Uhr und Dienstag (22.Juni) 07.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichen (GI-AG 2019) eines in der Eichgärtenallee geparkten Skoda. In der Netanyastraße rissen in der Nacht von Montag auf Dienstag Unbekannte beide Kennzeichen (GI-EL 611) eines geparkten VW aus der Halterung und entwendeten diese. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann dazu Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radkappen gestohlen

Unbekannte stahlen zwischen Montag (21.Juni) 23.00 Uhr und Dienstag (22.Juni) 18.00 Uhr vier Radkappen eines in der Pestalozzistraße geparkten VW. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen und kann dazu Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell