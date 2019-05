Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach versuchter Geldautomatensprengung in Fulda: Polizei sucht dunklen Audi A 6

Fulda (ots)

Fulda - Im Zusammenhang mit der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in der Commerzbank am Universitätsplatz in Fulda in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.5.) haben die Ermittlungsbehörden neue Erkenntnisse. Die Täter haben nicht nur die Commerzbank aufgesucht, sondern auch in der gegenüberliegenden Sparkassenfiliale in der Rabanusstraße versucht einen Geldautomaten zu sprengen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in den frühen Morgenstunden des 15. Mai 2019, im Zeitraum zwischen 03:00 und 4:30 Uhr, im Stadtgebiet Fulda sowie im Bereich der B 27 und A 66 ein dunkler Audi A 6 Kombi aufgefallen ist. Das Fahrzeug hielt sich zwischen 03:00 und 03:45 Uhr im Innenstadtbereich in der Nähe der beiden Tatorte auf und flüchtete dann in den Bereich der Künzeller Straße. Dort wurde es zuletzt durch einen Zeugen gesehen.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang des Sachverhaltes gemacht? Wer hat beobachtet wie Tatmittel (z.B.: Gasflaschen, Geißfuß, dunkle Tatkleidung) weggeworfen wurden oder diese gar aufgefunden?

Hinweise an die Polizei in Fulda unter Tel.: 0661/105-0 oder über die Online-Wache der Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de

