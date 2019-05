Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe schlitzen LKW-Plane auf

Porta Westfalica (ots)

An einem Sattelzug haben Unbekannte die Plane eines Anhängers aufgeschlitzt und dabei mutmaßlich TV-Geräte erbeutet. Das Fahrzeug stand in der Nacht zu Mittwoch auf dem Parkplatz Fuchsgrund an der A2 in Porta Westfalica.

Der Fahrer (55) hatte den Sattelzug am Dienstagabend gegen 22 Uhr abgestellt, um sich schlafen zu legen. Am frühen Mittwochmorgen machte ihn ein anderer LKW-Fahrer auf die aufgeschlitzte Plane am Anhänger aufmerksam. Daraufhin informierte der Mann gegen 6.20 Uhr die Polizeileitstelle über den mutmaßlichen Diebstahl von Fernsehgeräten, welche sich auf der Ladefläche befanden. Ob und wie viele Fernseher von den Kriminellen entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter Telefon (0521) 88660 erbeten.

