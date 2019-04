POL-MI: Unfallflucht - PKW's auf Parkplatz beschädigt

Polizei Minden-Lübbecke

Verkehrsunfallflucht/Minden-Rechtes Weserufer, Heinrich-Follmann-Straße 1, 05.04.2019, 06:45-13:50 Uhr/ Audi A3 beschädigt - Ein geparkter Audi A3 auf dem Parkplatz der Firma Follmann wurde von einem bis dato unbekannten Autofahrer am linken Heck beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher haben sich nicht ergeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 88660.

Verkehrsunfallflucht/Minden-Hahlen, Königstraße 345, 05.04.2019, 14:40-14:48 Uhr/ Opel Adam beschädigt - Ein geparkter Opel Adam auf dem Parkplatz des Netto-Marktes wurde von einem bis dato unbekannten Autofahrer am rechten Heck beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher haben sich nicht ergeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 88660.

