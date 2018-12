POL-MI: Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch

Hille (ots) - In der Nacht zu Donnerstag versuchten bisher Unbekannte, in eine Gaststätte in Rothenuffeln einzudringen. Hierbei scheiterten sie insgesamt dreimal. Zunächst versuchte man mehrfach eine Seitentür des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen die Täter die Türscheibe ein. Da diese aber mit einem Drahtgeflecht verstärkt ist, konnte man nicht dadurch eindringen. Auch an einem Fenster scheiterten sie. Allerdings entstand Sachschaden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell