POL-MI: Abbiegendes Auto stößt mit Motorrad zusammen

Bad Oeynhausen (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad an der Kreuzung Mindener Straße/Steinstraße am Dienstagvormittag erlitten 51-jähriger Kradfahrer aus Berlin und seine 33-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen.

Ein 63-jähriger VW-Fahrer aus Hessisch Oldendorf war gegen 10.10 Uhr mit seinem Passat auf der Mindener Straße (B 61) in westliche Richtung unterwegs und beabsichtigte nach links in die Steinstraße abzubiegen. Dabei kam es laut der Polizei im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit seiner BMW gegen die Beifahrerseite des abbiegenden Passat prallte. Nach dem Aufprall stürzte das Zweirad auf die Fahrbahn. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf über 10.000 Euro.

