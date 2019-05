Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten-Halverde, Einbruchsversuch

Hopsten (ots)

Unbekannte Diebe wollten in der Nacht zum Donnerstag (16.05.2019) in ein Wohnhaus an der Dieselstraße einbrechen. Die Unbekannten versuchten offenbar über das Dach des Einfamilienhauses an ein Fenster zu gelangen. Dabei wurden mehrere Dachpfannen sowie ein Regensammler am Ende der Regenrinne beschädigt. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Täter waren nicht in das Gebäude gelangt und gaben ihr Vorhaben auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 20.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.20 Uhr.

