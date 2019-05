Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Montagabend (06.05.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, ist an der Scharnhorststraße, Höhe Hausnummer 26, eine Garagenwand angefahren und geringfügig beschädigt worden. Der Fahrer eines größeren Pkw's war beim Wenden gegen die Wand gefahren. An der Anstoßstelle ist weißer Farbabrieb festgestellt worden. Zeugen haben einen Teil des Kennzeichens ??-VO?? ablesen können. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.

