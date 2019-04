Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall am Montagnachmittag

Emsdetten (ots)

Auf dem Grevener Damm hat sich am Montagnachmittag (15.04.2019) ein Auffahrunfall ereignet. Die Bilanz: Zwei beteiligte Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den drei beteiligten Fahrzeugen betragen etwa 7.000 Euro. Gegen 15.30 Uhr hatte sich vor der Ampel an der Neubrückenstraße ein Rückstau gebildet. Dieses bemerkte ein 23-jähriger Autofahrer aus Emsdetten offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen eines 39-jährigen Mannes aus Wetter auf. Dessen Wagen wurde auf das Auto eines vor ihm stehenden 31-jährigen Greveners geschoben. Der 39-Jährige und der 31-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

