Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Sachbeschädigung

Neuenkirchen (ots)

Ein Autofahrer hat seinen Opel am späten Dienstagabend (09.04.2019), gegen 23.30 Uhr, an der Uhlandstraße in St. Arnold geparkt. Am nächsten Morgen stellte er an dem Wagen Beschädigungen fest. Unbekannte hatten offenbar mit Kunststoffgeschossen auf das Auto gezielt. Die Heckscheibe war zersprungen und am Kennzeichen sowie an einem Blinkergehäuse waren Abdrücke erkennbar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

