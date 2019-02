POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Polizei Steinfurt

In der Burgsteinfurter Innenstadt hat sich am Mittwochnachmittag (27.02.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 16.35 Uhr fuhr ein 77-jähriger Ochtruper mit seinem Fahrrad in Richtung Steinstraße/Fußgängerzone. Nach Zeugenangaben musste der Zweiradfahrer im Übergang zur Steinstraße aufgrund entgegenkommender Radfahrer ausweichen. Dabei stieß er gegen eine dort aufgestellte Bronzefigur und stürzte. Der 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Möglicherweise war der Radfahrer auch durch die tiefstehende Sonne geblendet worden. Weitere Hinweise zum Unfallhergang bitte unter Telefon 02551/15-4115.

