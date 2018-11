POL-ST: Steinfurt-Bo., Diebstahl gemeldet

Steinfurt (ots) - Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende auch am Waldring einen Firmenwagen aufgebrochen. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr und Montagmorgen (12.11.2018), 08.30 Uhr, bauten sie an einem weißen Toyota die Heckscheibe aus. Aus dem Wagen entwendeten sie eine Presszange und ein Messgerät, im Gesamtwert von insgesamt 4.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Beute unter Telefon 02551/15-4115.

