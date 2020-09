POL-HB: Nr.: 0571 --Schüsse am Hauptbahnhof

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz Zeit: 09.09.20, 14.15 Uhr

Mehrere Schüsse in die Luft führten am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt. Einsatzkräfte nahmen einen 32 Jahre alten Verursacher vorläufig fest.

Passanten beobachteten, wie der 32-Jährige auf der Fußgängerbrücke vor dem Gustav-Deetjen-Tunnel mit einer Pistole Schüsse in die Luft abgab. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Die Einsatzkräfte konnten den Verursacher und seinen gleichaltrigen Begleiter in der Theodor-Heuß-Allee stellen und festnehmen. Die Waffe, eine Gaspistole, wurde bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt. Der 32 Jahre alte Mann stand deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ihn erwarten Anzeigen wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

