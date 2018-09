POL-HB: Nr.: 0588 --Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Mitte, Bürgermeister-Smidt-Straße / Am Wall Zeit: 10.09.18, 12.55 Uhr

Heute Mittag wurde eine Fußgängerin in der Bremer Innenstadt bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt.

Die 31-jährige Fußgängerin überquerte nach ersten Ermittlungen die Straßenbahngleise in Höhe der Haltestelle "Am Wall", wobei eine in Richtung Hauptbahnhof einfahrende Straßenbahn mit ihr kollidierte. Hierbei erlitt sie schwere Kopfverletzungen und wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht nach derzeitigem Kenntnisstand Lebensgefahr.

Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell