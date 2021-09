Polizei Hagen

POL-HA: Update nach schwerem Verkehrsunfall in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Esserstraße in Hohenlimburg (siehe Meldung vom 08.09.2021) befinden sich alle Verletzten nach Stand von Donnerstagmorgen (09.09.2021) auf dem Weg der Besserung. Auch der 57-Jährigen, die mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, geht es besser. Sie wird weiter in einem Krankenhaus behandelt. Bei den Schwerverletzten bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr. Bislang konnte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt am Bus ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell