POL-HA: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Wohnungseinbruch

In der Straße Pfefferstück in Altenhagen kam es am Dienstag, 25. Februar, zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 19:30 Uhr waren Unbekannte in die Wohnung einer 79-Jährigen eingedrungen. Die Täter schlugen das Glas einer Balkontür ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Der Wert der Tatbeute konnte noch nicht näher beziffert werden.

Nachbarn waren auf den Einbruch aufmerksam geworden und sahen, wie drei Personen in unterschiedliche Richtungen flohen. Sie verständigten die Polizei, die umgehend eine Nachbereichsfahndung einleitete. Diese verlief jedoch negativ. Die Polizei bitte um Hinweis durch Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden.

Die flüchtigen Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Weiblich, ca. 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze, lange Haare. Zum Tatzeitpunkt war die Frau mit einer hellen Hose, hellen Schuhen sowie einem langen, hellen Mantel bekleidet.

Person 2: Männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, athletische Statur, kantiges Gesicht, mittellanges, schwarzes Haar. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann dunkel gekleidet.

Person 3: Männlich, etwa 170 cm groß. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann ebenfalls dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze.

