POL-MG: Motorrollerfahrer wird frontal angefahren und schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorrollerfahrer wurde am Montag gegen 17:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Roermonder Straße an der Kreuzung In der Duis schwerverletzt.

Der Rollerfahrer stand zum Unfallzeitpunkt auf der Straße In der Duis an der Haltelinie vor der Rotlicht zeigenden Ampel.

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin, die von der Roermonder Straße kommend nach links In der Duis abbog, holte nicht weit genug aus, geriet auf die Gegenfahrspur und erfasste den wartenden Motorrollerfahrer frontal.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mitsamt Roller einige Meter nach hinten geschleudert und blieb dort schwerverletzt liegen.

Ein Motorradpolizist, der den Zusammenstoß auf seiner Streifenfahrt zufällig beobachtet hatte, leitete bei dem Verletzten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Der 28-Jährige wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort einem Krankenhaus zugeführt und verblieb dort zur stationären Behandlung.(jl)

