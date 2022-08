POL-BOR: Reken - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Vreden (ots) - Den Lack mehrerer Autos zerkratzt haben Unbekannte in Vreden. Die Fahrzeuge standen auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Up de Bookholt, als sie am Montag, 01.08.2022, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) ...

mehr