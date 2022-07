Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Bei Einbruch Räder entwendet

Legden (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag, 08.07.2022, in Legden drei Fahrräder gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter eine Garagentür an der Straße Am Baum aufgebrochen. Im Einzelnen entwendeten sie zwei graue Pedelecs der Marke Diamant und ein schwarz-silbernes Rennrad der Marke Trek In der gleichen Nacht scheiterten Unbekannte daran, einen Fahrradschuppen auf einem Grundstück an der Straße Waldkrone aufzubrechen. Das Kriminalkommissariat in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)

