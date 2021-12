Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 14-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Am Samstagnachmittag verletzte sich eine 14-jährige Radfahrerin aus Stadtlohn bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer. Sie hatte gegen 15 Uhr die Straße Schoppenkamp in Richtung Kreuzstraße befahren. An der Einmündung Schoppenkamp/Am Bach stieß sie mit einem von rechts kommenden 29-jährigen Autofahrer aus Stadtlohn zusammen. An der Einmündung gilt grundsätzlich rechts vor links. Nach Angaben von Zeugen habe die Radfahrerin vor dem Unfall auf ihr Handy geschaut. Rettungskräfte brachten die junge Frau mit einem Rettungswagen in ein Stadtlohner Krankenhaus.

