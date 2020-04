Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Kiosk

Gronau (ots)

Die Tür zu einem Kiosk gewaltsam geöffnet haben Unbekannte in Gronau. Die Täter verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude an der Ochtruper Straße. Im Inneren scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch einen Spielautomaten zu öffnen. Ob etwas aus dem Verkaufsraum entwendet wurde, kann zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Wer Hinweise geben kann, möge sich an das Kriminalkommissariat Gronau wenden: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell