Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Drogen konsumiert und gefahren

Borken (ots)

Auf den Cannabis-Wirkstoff THC hat ein Drogentest am Dienstag positiv angeschlagen bei einem Autofahrer in Borken. Polizeibeamte hatten den 25-Jährigen am Abend kontrolliert, als er mit seinem Wagen den Beckingsweg befuhr. Sie fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt, ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe. Die gleichen Maßnahmen galten auch für einen weiteren Autofahrer, der ebenfalls am Dienstagabend durch Borken fuhr. Polizeibeamte kontrollierten den 18-Jährigen, als er auf dem Ramsdorfer Postweg unterwegs war. Der Drogentest hatte bei ihm positiv angeschlagen auf den Cannabis-Wirkstoff THC.

