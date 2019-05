Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Inline-Skaterin schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 16 Jahre alte Jugendliche am Donnerstag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Dazu war es gegen 16.45 Uhr auf der Mühlenstraße gekommen: Die Stadtlohnerin war dort auf Inlineskatern unterwegs, als sie ein unbekannter Radfahrer in Höhe einer Eisdiele von hinten anfuhr. Die 16-Jährige stürzte, der Radfahrer flüchtete nach kurzer Nachfrage ohne seine Personalien anzugeben. Die Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Der Unbekannter und ein Begleiter waren beide mit Mountainbikes unterwegs; eines davon war schwarz lackiert, das andere weiß. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell