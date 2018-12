POL-BOR: Ahaus - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Ahaus (ots) - Ein Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Dienstag in Ahaus aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen. Der Wagen hatte zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr am Dahlienweg gestanden; Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Safe!

