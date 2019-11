Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-Jähriger kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (17.11., 01.35 Uhr) befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Straße Am Wiedenfeld in Richtung Kämpenstraße. Anschließend querte er mit seinem Auto die Greffener Straße und kam in der Folge nach links von der Straße ab. Dabei touchierte er zwei Bäume. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Der Fahrzeugführer, ein 22-jähriger Versmolder, und seine 25- und 24-jährigen Beifahrer befreiten sich eigenständig aus dem stark beschädigten Auto.

Als die Polizeibeamten an den Unfallort kamen, war in der Atemluft des Autofahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ihm wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er gab mehrfach an, unverletzt zu sein. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Das Auto wurde abgeschleppt. Die zwei angefahrenen Bäume mussten gefällt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell