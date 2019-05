Polizei Gütersloh

POL-GT: Autodiebstahl in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwischen Donnerstagabend (15.05., 18.00 Uhr) und Freitagmorgen (16.05., 07.45 Uhr) haben bislang unbekannte Personen einen verschlossenen BMW aus einem Carport an der Straße Grüner Grund entwendet.

Das Auto wurde bis zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen GT-S9002 geführt. Es handelt sich um einen grauen BMW X1.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat in der Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

