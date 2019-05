Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb in der Gütersloher Innenstadt gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmittag (15.05., 12.10 Uhr) wurden Zeugen in einem Kaufhaus in der Gütersloher Innenstadt auf einen Ladendieb aufmerksam.

Als der Mann mit seiner Beute das Kaufhaus verließ und in die Stadt ging, wurde er durch die Zeugen angesprochen. Zeitgleich wurde die Polizei informiert.

Der Ladendieb versuchte sich zunächst einer Feststellung seiner Personalien zu entziehen, indem er den Zeugen mit einem Fahrradschloss in den erhobenen Händen bedrohlich gegenüber trat.

Durch die Polizei konnte in seinen Taschen das Diebesgut aufgefunden werden. Gegen den in Bielefeld gemeldeten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

