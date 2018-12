POL-GT: Einbruch in Autohaus an der Haller Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Montagabend (03.12., 20.00 Uhr) und Dienstagmorgen (04.12., 06.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Autohaus an der Haller Straße in Gütersloh (Ortsteil Isselhorst) eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Gewaltsam brachen sie Tresore auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld, Autoschlüssel und Winterreifen. Ebenso wurden aus dem Verkaufsraum Werbeartikel gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

