Feuerwehr Ense

FW Ense: Neuer Standort für den SW-2000 im Löschzug 2

Aufwertung der Löschgruppe Oberense durch zusätzliches Fahrzeug

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Ense (ots)

Bei der Feuerwehr Ense gibt es eine Veränderung im Fahrzeugbestand: Der Schlauchwagen SW 2000 wurde vom Standort Bremen (Löschzug 1) zur Löschgruppe Oberense (Löschzug 2) verlegt.

Der SW 2000 kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn über längere Strecken eine Wasserversorgung aufgebaut werden muss - etwa bei Brandeinsätzen außerhalb geschlossener Ortschaften. Mit seiner umfangreichen Schlauchbeladung ermöglicht er eine schnelle und zuverlässige Verlegung von Förderleitungen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Katastrophenschutzfahrzeug des Bundes. Es steht somit nicht nur für Einsätze im Gemeindegebiet zur Verfügung, sondern wird auch im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung eingesetzt.

Mit dieser Entscheidung verfolgt die Feuerwehr das Ziel, die Aufgaben stärker auf die gesamte Wehr zu verteilen und die Einsatzfähigkeit aller Standorte weiter zu verbessern. Durch die zusätzliche Stationierung des SW-2000 neben dem bereits vorhandenen LF 10 wird der Standort Oberense deutlich gestärkt.

Fahrzeugdaten im Überblick:

* Baujahr: 1996 * Fahrgestell: IVECO * Aufbau: Lentner * Hubraum: 5861 ccm * Leistung: 130 kW / 177 PS

Beladung und Ausstattung:

* 2000 Meter B-Schlauchleitung in Körben * Tragbare Pumpe : PFPN 10-1000 * diverses feuerwehrtechnisches Zubehör zur Wasserentnahme - und Förderung

Besatzung:

* Truppbesatzung (1/2)

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