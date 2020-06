Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Unfallverursacher gesucht

Gießen (ots)

Grünberg / Stangenrod: Am Montag 22.06.2020, zwischen 12.50 Uhr und 13.00 Uhr stand eine 17-Jährige Frau in Grünberg, Ortsteil Stangenrod, in der Heidestraße 11a, im Bereich der dortigen Bushaltestelle. Aus noch ungeklärter Ursache wurde sie hier von einem größeren weißen PKW mit Gießener Zulassung angefahren. Der Fahrer des Fahrzeugs hielt an und fragte die junge Frau nach Verletzungen. Nachdem sie entgegnet hatte, dass es ihr gut ginge, habe sich der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle entfernt. Die Frau kann den Fahrer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 40 - 45 Jahre alt - Bart

Ca. eine Stunde später kollabierte die Frau und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik eingeliefert werden.

Der Fahrer wird gebeten, sich dringend bei der Polizei in Grünberg (06401/91430) zu melden. Weitere Zeugen des Unfallhergangs werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Grünberg zu melden.

C. Fritz, Polizeiführer vom Dienst

