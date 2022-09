POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Roller in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am Montagmorgen wurde gegen 11 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Glashütter Straße in St. Ingbert gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei St. Ingbert wurde dichter Rauch aus einer der oberen Wohnungen in dem dreistöckigen Wohnanwesen festgestellt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Hausbewohner aus dem Haus evakuiert werden. Die betroffene ...

mehr