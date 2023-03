POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach Franziska Heintz

Gersheim (ots) - Am 20.03.2023, gegen 11:10 Uhr, wurden im Gleisweg in Gersheim-Herbitzheim ein 73-jähriger Mann und sein 32-jähriger Sohn schwer verletzt. Der Verletzte und sein Sohn verbrannten Grünschnitt in einer Blechtonne. Um diesen anzuzünden verwendete der 32-Jährige eine größere Menge Diesel. Durch das unsachgemäße Eingießen ins Feuer entstand ein ...

