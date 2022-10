POL-WND: Autos zerkratzt

St. Wendel (ots) - In der Zeit von ca. 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr hat ein Verkehrsteilnehmer ein anderes Fahrzeug auf dem Lidl-Parkplatz in der August-Balthasar-Straße in St. Wendel beschädigt. Der Verursacher hat den Schaden erst später bemerkt und die Sache später bei der Polizei mitgeteilt. Der Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr