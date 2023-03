Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tankbetrug mit falschem Kennzeichen

Losheim am See (ots)

Einen schwarzen Ford-Focus, der nur am Fahrzeugheck ein luxemburgisches Kennzeichen trägt, sucht die Polizeiinspektion Nordsaarland. Der Fahrer dieses Wagens tankte am Sonntag, 12.03.2023, gegen 20:45 Uhr an einer Losheimer Tankstelle seinen Focus, ohne die fällige Tankrechnung zu bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich vorne am Fahrzeug kein Kennzeichen. Das an dem Ford angebrachte luxemburgische Kennzeichen ist derzeit tatsächlich nicht verausgabt. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Alter zwischen 30 und 40 Jahren ca. 1,75 m groß südländischer Phänotyp.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland fragt:

Wer hat diesen Ford-Focus schon einmal gesehen? Wer kann Hinweise auf den Standort oder den Fahrer des Wagens geben?

Hinweise werden unter der Telefonnnummer 06871 90010 erbeten.

