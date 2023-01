Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Bereits am Mittwoch, 18. Januar, kam es im Bremerhavener Stadtteil Lehe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Hund. Die Polizei bittet um Hinweise zum Geschehen.

Gegen 13.25 Uhr befuhr ein 74-jähriger Autofahrer die Rickmersstraße in Richtung Pestalozzistraße. Im Bereich der Körnerstraße rannte unvermittelt ein Hund vom südlichen Gehweg aus auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des Bremerhaveners. Nach dem Zusammenprall rannte das Tier in Richtung Norden davon. Derzeit liegen weder Hinweise zu dem freilaufenden Vierbeiner noch zu seinem Halter vor. Der Bremerhavener sowie seine Ehefrau, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen, zum Hund oder Hundehalter geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3168 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell